Стал известен список женской сборной Украины на матчи октября в Лиге наций
Владимир Пятенко определился с заявкой в 23 игрока
Владимир Пятенко объявил список игроков национальной женской сборной команды Украины, которые будут готовиться к двум матчам со сборной Греции.
Состав национальной женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Кривбасс» Кривой Рог), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все - «Ворскла» Полтава), Анастасия Воронина («Колос» Ковалевка), Любовь Шматко («Галатасарай», Турция), Яна Деркач («Фомгет», Турция).
Полузащитники: Ирина Майбородина, Надежда Кунина («Колос» Ковалевка), Анна Петрик, Николь Козлова, Вероника Андрухив (все - «Ворскла» Полтава), Виктория Гирин («Ладомир» Владимир), Даяна Семкив («Кривбасс» Кривой Рог), Натия Панцулая, Дарья Апанащенко (обе - «Жилстрой-1» Харьков).
Нападающие: Яна Калинина, Роксолана Кравчук (обе - «Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).
Национальная женская команда дважды сыграет со сборной Греции (27 и 31 октября). Сбор команды начнется 23 октября в Ираклионе. Оба матча состоятся в Ираклионе на стадионе Теодорос Вардинояннис, хотя вторая встреча будет номинально домашней для Украины. Начало поединков - 17:00 по киевскому времени.
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