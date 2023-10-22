Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил из безнадежной позиции в дерби

Михаил Мудрик забил свой первый официальный гол на «Стэмфорд Бридж» в дерби с «Арсеналом». Можно спорить, сознательно ли он бил или просто вместо навеса мяч красиво срезался. Однако украинец реально совершил чудо.

Источник The xG Philosophy сообщает, что коэффициент вероятности забить из позиции, откуда бил Михаил Мудрик, составляет 0,01. То есть шансы украинца поразить ворота «Арсенала» в той ситуации равнялись одному проценту.

Еще интересно, что в случае навеса на Стерлинга момент был бы утерян. Ведь англичанин, скорее всего, находился в офсайде.