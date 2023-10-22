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Англия
22 октября 2023, 03:40 | Обновлено 22 октября 2023, 03:51
124
1

Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил из безнадежной позиции в дерби

Из такой позиции обычно не попадают в ворота

22 октября 2023, 03:40 | Обновлено 22 октября 2023, 03:51
124
1
Шансов было – 1 из 100. Мудрик забил из безнадежной позиции в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Мудрик забил свой первый официальный гол на «Стэмфорд Бридж» в дерби с «Арсеналом». Можно спорить, сознательно ли он бил или просто вместо навеса мяч красиво срезался. Однако украинец реально совершил чудо.

Источник The xG Philosophy сообщает, что коэффициент вероятности забить из позиции, откуда бил Михаил Мудрик, составляет 0,01. То есть шансы украинца поразить ворота «Арсенала» в той ситуации равнялись одному проценту.

Еще интересно, что в случае навеса на Стерлинга момент был бы утерян. Ведь англичанин, скорее всего, находился в офсайде.

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Михаил Мудрик Челси - Арсенал Челси Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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