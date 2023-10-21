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Англия
21 октября 2023, 16:54 | Обновлено 21 октября 2023, 17:07
440
1

Миколенко один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца

«Эвертон» уступил «Ливерпулю»

21 октября 2023, 16:54 | Обновлено 21 октября 2023, 17:07
440
1
Миколенко один из лучших в своей команде. Стала известна оценка украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Салах и Миколенко

Сегодня, 21 октября, стартовал 9-й тур Английской премьер-лиги. В матче открытые «Ливерпуль» принимал своего ожесточенного соперника «Эвертон», игра завершилась со счетом 2:0.

Украинский защитник Виталий Миколенко традиционно вышел на поле в старте «ирисок», провел 88 минут игрового времени и был заменен на португальца Шермите в конце матча. Украинец получил от Whoscored оценку 6.8 – это третий результат в команде. Лучшим в составе гостей был признан полузащитник Абдулайе Дукуре – 7.1

Самые высокие оценки за матч получили лидеры «Ливерпуля» Салах и Ван Дейк – обоих оценили в 7.9.

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WhoScored Ливерпуль Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Виталий Миколенко Ливерпуль - Эвертон Абдулайе Дукуре Вирджил ван Дейк
Источник Sport.ua
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Tasha19
Миколенко класний матч провів.
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