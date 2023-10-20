Смогли без Трубина. Бенфика уверенно вышла в 1/16 финала Кубка Португалии

20 октября состоялся матч 1/32 финала Кубка Португалии, в котором отношения выяснили «Бенфика» и «Лузитания».

Лиссабонцы не задействовали во встрече украинского голкипера Анатолия Трубина. Он получил отдых после матчей за национальную команду. Впрочем, и без украинца «Бенфика» уверенно победила – 4:1.

Напомним, в нынешнем сезоне Трубин сыграл за «Бенфику» в шести матчах, пропустил 5 голов. В двух поединках Анатолий сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Кубок Португалии. 1/32 финала

Лузитания – Бенфика – 1:4

Голы: Феррара, 45 пенальти – Жоау Мариу, 9, Рафа Силва, 36, Кабрал, 68, Тьяго Говея, 87.