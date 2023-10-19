МИКОЛЕНКО: «У мальтийцев тяжело выиграли? Выйдите и покажите, как надо»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над национальной командой Мальты со счетом 3:1 в матче 8-го тура квалификации Евро-2024 в группе С:

«Почему матч с Мальтой был трудным? Я не думаю, что это изменение климата или что мы не восстановились. Мальтийцы играли позже, чем мы. У них было меньше времени. Как говорил главный тренер, сейчас у квалификации нет простых игр. Не думаю, что это потому, что мы играли вторую игру подряд. Это просто хороший соперник, так же разбирающий команду, против которой играет. Может, из-за этого.

Наверное, мы проснулись после гола. Конечно, для меня как защитника это не очень хорошие новости, когда мы пропускаем. Защитники и вратари не любят пропускать. Очень рад, что мы хорошую отреагировали на этот гол и дважды забили в первом тайме. Во второй 45-минутке мы добили третьим, и уже было гораздо легче.

У мальтийцев уже нет задач в этой квалификации, но они хотели показать, что у них хорошая команда. Они действительно очень хорошая команда и они это показали. Те, кто будут писать, что «вот, у мальтийцев тяжело выиграли», пусть выйдут и сыграют и покажут, как надо. Это очень хорошая команда. Во втором тайме они прибавили, но мы забили третий гол, и конец поединка был легким», – сказал Виталий.

Украина – на 2 месте в группе С (13 очков). Впереди – решающий матч с Италией (20 ноября в немецком Леверкузене).