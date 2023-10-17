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17 октября 2023, 21:44 | Обновлено 17 октября 2023, 22:04
121
0

Северная Македония – Армения – 3:1. Поражение Петракова. Видео голов

Сборная Северной Македонии без проблем обыграла Армению

17 октября 2023, 21:44 | Обновлено 17 октября 2023, 22:04
121
0
Северная Македония – Армения – 3:1. Поражение Петракова. Видео голов
Instagram (ФФМ)

Сборная Северной Македонии без проблем обыграла Армению в товарищеской встрече, которая прошла сегодня, 17 октября, в Струмице.

Балканцы открыли счет перед перерывом, а во втором тайме довели игру до своей победы, забив еще два гола. Сборная Армении смогла ответить только голом престижа в компенсированное время.

Товарищеский матч

17 октября, Струмица, стадион «Благой Истатов»

Северная Македния – Армения – 3:1 (1:0)

Голы: Трайковски, 43, Ристовски, 59, Даци, 88 – Сперцян, 90+4.

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Источник Sport.ua
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