Другие новости17 октября 2023, 21:44 | Обновлено 17 октября 2023, 22:04
121
0
Северная Македония – Армения – 3:1. Поражение Петракова. Видео голов
Сборная Северной Македонии без проблем обыграла Армению
17 октября 2023, 21:44 | Обновлено 17 октября 2023, 22:04
121
0
Сборная Северной Македонии без проблем обыграла Армению в товарищеской встрече, которая прошла сегодня, 17 октября, в Струмице.
Балканцы открыли счет перед перерывом, а во втором тайме довели игру до своей победы, забив еще два гола. Сборная Армении смогла ответить только голом престижа в компенсированное время.
Товарищеский матч
17 октября, Струмица, стадион «Благой Истатов»
Северная Македния – Армения – 3:1 (1:0)
Голы: Трайковски, 43, Ристовски, 59, Даци, 88 – Сперцян, 90+4.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2023, 12:32 1
Анри Бонелло – интересный персонаж, но его отец, пожалуй, еще более знаковый для «красных»
Футбол | 17 октября 2023, 20:40 36
Поединок состоится 17 октября в 21:45 по Киеву
Футбол | 17.10.2023, 21:02
Футбол | 17.10.2023, 06:00
Футбол | 16.10.2023, 23:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
16.10.2023, 10:10
17.10.2023, 06:30 75
16.10.2023, 11:10 6
16.10.2023, 21:23 68
16.10.2023, 18:43 5
16.10.2023, 16:37 12