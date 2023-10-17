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Евро
Мальта
17.10.2023 21:45 – 58 1 : 2
УКРАИНА
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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 22:55 |
4126
0

Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 22:55 |
4126
0
Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).

Украина (стартовый состав): Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Ванат, Судаков, Мудрик, Довбик

Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.

ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)

ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)

События матча

43’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (УКРАИНА).
38’
ГОЛ ! Автогол забил Райан Камензули (Мальта).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Пол Мбонг (Мальта).
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Источник Sport.ua
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