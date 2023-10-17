Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 8-го тура квалификации Евро-2024
Во вторник, 17 октября, в 21:45 проходит матч квалификации Евро-2024 между сборными Мальты и Украины.
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Команды играют поединок 8-го тура отбора на Национальном стадионе в Та-Кали (Мальта).
Украина (стартовый состав): Трубин, Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Ванат, Судаков, Мудрик, Довбик
Мальта – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Пол Мбонг, 12 мин.
ГОЛ! 1:1. Камензули, 38 мин (автогол)
ГОЛ! 1:2. Артем Довбик, 43 мин (пен)
События матча
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