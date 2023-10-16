МЕЛЬГОСА: «Мы обыграла чемпионов Европы. Команда билась, мы довольны»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса прокомментировал драматическую победу над Англией U-21 (3:2) в матче квалификации Евро-2025 U-21:

«Классно, что мы победили, но еще классно то, как выиграли, забив на последней минуте. Поэтому это удовольствие, которое получили – это часть процесса. То есть сейчас мы рады, но завтра будем думать о следующих поединках.

Очень тяжело на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который у нас был. Все же играли против чемпионов прошлого Евро, и в те моменты во втором тайме мы почувствовали силу наших соперников. Но я видел, что наша команда сражалась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим.

Гол в компенсированное время? Это такой вид спорта, в котором такие вещи то и дело случаются. Это не значит, что это будет всегда – мы будем выигрывать, будем побеждать на последних минутах – нам просто нужно пытаться играть дальше. Но также правда, если ты неидеально реализуешь тактику на поле, и если ты не полностью со всем сердцем выкладываешься, то такие моменты будут просто невозможны.

Илья Квасница? Мы ему очень доверяем, это парень, хорошо работающий на тренировках. Он не получает место в старте, потому что каждый должен биться за него и каждый футболист должен доказывать свое место, каждый игрок в честной конкуренции и может попасть в стартовый состав. Потому Илья будет бороться за эту позицию.

Олег Очеретько и его штрафной удар? Обычно у нас есть все планы абсолютно всех стандартов. У него классный удар, он пробил, сделав равильный выбор.

Доволен ли результатом? Прежде всего, доволен процессом. Доволен происходящим, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки, как приезжают в сборную, дерутся за свою национальную команду. Они прогрессируют, слушают нас. У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень длинной истории, на пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают».