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  4. Украина U-21 – Англия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Молодежные турниры
16 октября 2023, 20:31 |
1898
2

Украина U-21 – Англия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

16 октября 2023, 20:31 |
1898
2
Украина U-21 – Англия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

Украина U-21 – Англия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.

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Источник Sport.ua
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chevars
Автобус. Не вміємо ми на рівних грати із топовими командами. Ментально слабкі. Що молоді, що дорослі
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0
chevars
Ну, шо сказати?  Англійці піддавлювали, були у них непогані моменти. Але не вийшло, а у нас вийшло. Молодці!
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