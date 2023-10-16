16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

Украина U-21 – Англия U-21. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.