ВИДЕО. Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова

Сборная Украины победила сборную Северной Македонии со счетом 2:0, но не все было так хорошо, как кажется по счету! Команда Реброва получила хороший результат, но... В этом видео по горячему разберем игру нашей национальной команды в матче группы квалификации на ЕВРО-2024.

00:00 Всех приветствую у себя дома!

03:24 Судаков – топище!

05:00 Трубин – лучший игрок матча против македонцев?

06:30 Проблем с составом нет?

07:37 Мудрик мешает сборной? В чем проблема?

10:13 Караваев полезнее Мудрика!

11:57 Хитрый Малиновский обнулился? (упс)