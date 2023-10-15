Другие новости15 октября 2023, 10:07 | Обновлено 15 октября 2023, 10:08
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ВИДЕО. Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова
Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»
15 октября 2023, 10:07 | Обновлено 15 октября 2023, 10:08
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Сборная Украины победила сборную Северной Македонии со счетом 2:0, но не все было так хорошо, как кажется по счету! Команда Реброва получила хороший результат, но... В этом видео по горячему разберем игру нашей национальной команды в матче группы квалификации на ЕВРО-2024.
00:00 Всех приветствую у себя дома!
03:24 Судаков – топище!
05:00 Трубин – лучший игрок матча против македонцев?
06:30 Проблем с составом нет?
07:37 Мудрик мешает сборной? В чем проблема?
10:13 Караваев полезнее Мудрика!
11:57 Хитрый Малиновский обнулился? (упс)
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Комментарии 2
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У мудрика нет мастерства .умения завершать атаки .он запорол уже в челси и сборной десятки голевых моментов .Челси хочет отдать мудрика в аренду глазго рейнджерс .Для АПЛ он никакой
Довбик протащил защитников выдержал паузу и между защитниками дал голевую мудрику и в тысячный раз этот довбень запорол голевую атаку
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