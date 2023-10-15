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15 октября 2023, 10:07 | Обновлено 15 октября 2023, 10:08
1737
2

ВИДЕО. Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова

Очередной выпуск «Записок украинского болельщика»

15 октября 2023, 10:07 | Обновлено 15 октября 2023, 10:08
1737
2
ВИДЕО. Ошибки Мудрика, хитрость Малиновского, гол Караваева и Судакова

Сборная Украины победила сборную Северной Македонии со счетом 2:0, но не все было так хорошо, как кажется по счету! Команда Реброва получила хороший результат, но... В этом видео по горячему разберем игру нашей национальной команды в матче группы квалификации на ЕВРО-2024.

00:00 Всех приветствую у себя дома!

03:24 Судаков – топище!

05:00 Трубин – лучший игрок матча против македонцев?

06:30 Проблем с составом нет?

07:37 Мудрик мешает сборной? В чем проблема?

10:13 Караваев полезнее Мудрика!

11:57 Хитрый Малиновский обнулился? (упс)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Алекс 19
У мудрика  нет мастерства .умения завершать атаки .он запорол уже в челси и сборной десятки голевых моментов .Челси хочет отдать мудрика в аренду глазго рейнджерс .Для АПЛ он никакой 
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-2
Алекс 19
Довбик протащил защитников выдержал паузу и между защитниками дал голевую мудрику и в тысячный раз этот довбень запорол голевую атаку 
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-2
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