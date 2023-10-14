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Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:53 | Обновлено 14 октября 2023, 17:04
346
0

Украина по делу обыгрывает 1:0 Северную Македонию к перерыву

Подопечные Сергей Реброва выигрывают в матче отбора на Евро-2024

14 октября 2023, 16:53 | Обновлено 14 октября 2023, 17:04
346
0
Украина по делу обыгрывает 1:0 Северную Македонию к перерыву
Getty Images/Global Images Ukraine

В Праге завершился первый матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии.

Со счетом 1:0 побеждают украинцы, в составе которых на 30-й минуте голом отметился Георгий Судаков.

По ходу первой 45-минутки футболисты сборной Украины владели мячом 60% игрового времени, соперник – 40%.

Украинцы 8 раз угрожали воротам балканцев (3 – удара в площадь ворот) против 7 ударов в исполнении футболистов сборной Северной Македонии (3 – в площадь ворот).

На счету украинцев до перерыва 5 угловых, у Северной Македонии – 1.

Офсайдов до перерыва зафиксировано не было.

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Евро-2024 Украина - Северная Македония сборная Украины по футболу сборная Северной Македонии по футболу Георгий Судаков
Источник Sport.ua
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