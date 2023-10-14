Украина по делу обыгрывает 1:0 Северную Македонию к перерыву
Подопечные Сергей Реброва выигрывают в матче отбора на Евро-2024
В Праге завершился первый матча отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года между сборными Украины и Северной Македонии.
Со счетом 1:0 побеждают украинцы, в составе которых на 30-й минуте голом отметился Георгий Судаков.
По ходу первой 45-минутки футболисты сборной Украины владели мячом 60% игрового времени, соперник – 40%.
Украинцы 8 раз угрожали воротам балканцев (3 – удара в площадь ворот) против 7 ударов в исполнении футболистов сборной Северной Македонии (3 – в площадь ворот).
На счету украинцев до перерыва 5 угловых, у Северной Македонии – 1.
Офсайдов до перерыва зафиксировано не было.
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