Чемпионат Европы14 октября 2023, 16:55 |
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Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С
14 октября 2023, 16:55 |
1460
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14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
Евро-2024. Квалификация. 14 октября
Группа С. 7-й тур
Украина – Северная Македония – 1:0 (матч продолжается)
Гол: Судаков, 30
ГОЛ! 1:0 Судаков, 30 мин.
Стартовые составы:
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