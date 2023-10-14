Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

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Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Украина – Северная Македония – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Судаков, 30

ГОЛ! 1:0 Судаков, 30 мин.

Стартовые составы: