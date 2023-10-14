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  4. Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
14 октября 2023, 16:55 |
1460
0

Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С

14 октября 2023, 16:55 |
1460
0
Украина – Северная Македония. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

14 октября проходит матч 7-го тура квалификации Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Северной Македонии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на Epet Arena в Праге. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

Евро-2024. Квалификация. 14 октября

Группа С. 7-й тур

Украина – Северная Македония – 1:0 (матч продолжается)

Гол: Судаков, 30

ГОЛ! 1:0 Судаков, 30 мин.

Стартовые составы:

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Источник Sport.ua
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