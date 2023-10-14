Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова
Другие новости
14 октября 2023, 06:05 | Обновлено 14 октября 2023, 06:08
188
0

Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова

Главные новости за 13 октября на Sport.ua

14 октября 2023, 06:05 | Обновлено 14 октября 2023, 06:08
188
0
Первые участники Евро, жеребьевка Кубка, скандал Роспутько, потеря Кривцова
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 13 октября.

1. Турнирные таблицы. Франция, Бельгия и Португалия вышли на Евро-2024
Континентальный форум летом будет принимать Германия

2А. Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»
Тренер сборной Украины – о матче против Северной Македонии

2Б. ФОТО. Минус Кривцов. Сборная провела предматчевую тренировку в Праге
Денис Попов вернулся в основную группу, пройдя период восстановления

3А. Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Новый контракт или что-то гораздо серьезнее

3Б. Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
В клубе не ждут Александра и отрицают связь с футболистом

4А. Калинина разгромно проиграла 24-й ракетке на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу
Ангелина в двух сетах уступила Чжэн Циньвень в 1/4 финала

5. ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Известное издание составило свой рейтинг

6. Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

7. Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира по шашкам-100
Ярким триумфом украинских спортсменов завершился ЧМ-2023 в Кюрасао

8. Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Никола Залевски также причастен к скандалу

9. London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Инцидент произошел с вингером во время пребывания в лагере сборной Украины

10А. Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса.

10Б. Сын кондитера. Кто такой Элиф Элмас – новый лидер Северной Македонии
В минувшее трансферное окно у «Наполи» хватало предложений по хавбеку от топ-клубов

По теме:
Молодежка взяла три очка, МОК забанил россию, пропал молодой игрок Шахтера
Украина отыгралась с Сербией, травма Ярмоленко, успех Цуренко и Калининой
УЕФА отменил допуск рф, названы хозяева двух Евро, Азар завершил карьеру
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
Футбол | 13 октября 2023, 23:07 2
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией
ВИДЕО. Жерсон Родригеш забил гол за Люксембург в матче с Исландией

Сразу после перерыва, на 46-й минуте Жерсон сравнял счет

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 13 октября 2023, 19:34 43
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины

Борьбу продолжают 8 лучших клубов розыгрыша

Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Футбол | 13.10.2023, 11:10
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
Футбол | 14.10.2023, 03:48
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
«Я Аллах, да будет мир во всем мире». Игрок Шахтера поддержал Палестину
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Футбол | 13.10.2023, 11:35
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
London is red. Мудрик ответил на провокацию фанатов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
12.10.2023, 17:04 48
Олимпийские игры
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
Звезда санкт-петербург: «Роспутько попросил политическое убежище в россии»
13.10.2023, 16:25 32
Футбол
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
12.10.2023, 09:40
Бокс
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
Определились все четвертьфиналисты Кубка Украины
12.10.2023, 14:59 17
Футбол
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
12.10.2023, 21:17 6
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 28
Футбол
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
12.10.2023, 18:56 2
Футбол
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
ВИДЕО. Михайлюк провел второй яркий матч за Бостон
12.10.2023, 07:54 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем