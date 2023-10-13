Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хин Мин – лучший игрок сентября в АПЛ
Англия
13 октября 2023, 15:32 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хин Мин – лучший игрок сентября в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» не долго скучал по Гарри Кейну

13 октября 2023, 15:32 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хин Мин – лучший игрок сентября в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон

Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучший игроком Английской Премьер-лиги в сентябре.

В 4 поединках АПЛ в сентябре 31-летний футболист отметился 6 забитыми мячами. В принципиальном матче с «Арсеналом» (2:2) южнокореец забил оба гола своей команды, принеся «шпорам» важную ничью.

Также на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре претендовали Хулиан Альварес («Ман Сити»), Джарред Боуэн («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулвз»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Киран Трипье («Ньюкасл») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

По теме:
ВИДЕО. Капитан МЮ забил лучший гол сентября в АПЛ
Постекоглу on fire. Тренер Тоттенхэма второй раз подряд стал лучшим в АПЛ
Софьян АМРАБАТ: «Решение о переходе в Манчестер Юнайтед было легким»
Сон Хын Мин Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига лучший игрок
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
Футбол | 13 октября 2023, 15:22 0
Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда
Без Бензема и Мбаппе: Реал продолжает забивать без топ-форварда

«Сливочные» пока успешно справляются без «девяток» мирового класса

Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Футбол | 12 октября 2023, 16:26 14
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024

Валерий Василенко – о сложности выбора Реброва и приятных сюрпризах календаря

Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Футбол | 12.10.2023, 21:17
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Александр Шовковский назвал лучших футболистов в истории
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Футбол | 12.10.2023, 18:56
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Футбол | 13.10.2023, 14:42
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Роман Яремчук потерял 20% трансферной стоимости
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
13.10.2023, 08:28 32
Футбол
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
Скандал в Шахтере. Почему сбежал игрок U-19 Александр Роспутько
13.10.2023, 11:10 122
Футбол
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 19
Футбол
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
12.10.2023, 18:31 1
Теннис
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
Жабер не выйдет против Касаткиной в Китае. Дарья может встретится с Цуренко
12.10.2023, 20:50 7
Теннис
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
12.10.2023, 23:41 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем