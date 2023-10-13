ОФИЦИАЛЬНО. Сон Хин Мин – лучший игрок сентября в АПЛ
Нападающий «Тоттенхэма» не долго скучал по Гарри Кейну
Южнокорейский нападающий лондонского «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучший игроком Английской Премьер-лиги в сентябре.
В 4 поединках АПЛ в сентябре 31-летний футболист отметился 6 забитыми мячами. В принципиальном матче с «Арсеналом» (2:2) южнокореец забил оба гола своей команды, принеся «шпорам» важную ничью.
Также на звание лучшего игрока АПЛ в сентябре претендовали Хулиан Альварес («Ман Сити»), Джарред Боуэн («Вест Хэм»), Педру Нету («Вулвз»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Киран Трипье («Ньюкасл») и Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
How good have Son and @SpursOfficial been recently! pic.twitter.com/7QDfkE6ok1— Premier League (@premierleague) October 13, 2023
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