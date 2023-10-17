МЕЛЬГОСА: «Доволен прогрессом, как растет молодежная команда»

Главный тренер сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса рассказал о матче с Англией U-21 (3:2) в квалификации Евро-2025 U-21:

«Доволен ли результатом? Прежде всего, доволен процессом. Доволен происходящим, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки, как приезжают в сборную, дерутся за свою национальную команду. Они прогрессируют, слушают нас.

У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень длинной истории, на пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают».