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  4. Группа D. Латвия одержала дебютную победу, обыграв подопечных Петракова
Чемпионат Европы
12 октября 2023, 20:58 | Обновлено 12 октября 2023, 22:10
867
7

Группа D. Латвия одержала дебютную победу, обыграв подопечных Петракова

Состоялся первый матч отбора на Евро-2024 в группе D

12 октября 2023, 20:58 | Обновлено 12 октября 2023, 22:10
867
7
Группа D. Латвия одержала дебютную победу, обыграв подопечных Петракова
vavel.com. сборная Латвии

Сегодня, 12 октября, стартовал 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В первом матче игрового дня сборная Латвии на своем поле победила Армению со счётом 2:0.

К концу первого тайма хозяевам удалось выйти вперед усилиями полузащитника Яниса Икауньекса, а закрепили свое преимущество латвийцы на 68-й минуте благодаря результативному действию Дэниелса Балодиса. Второй мяч подопечные украинского наставника Александра Петракова пропустили в меньшинстве.

Латвия одержала первую победу в отборе на Евро-2024, до этого поединка они очков вообще не набирали. Армения этим поражением усугубила свои шансы на выход из группы.

Еще одно противостояние группы D состоится сегодня, 12 октября, Хорватия примет Турцию, начало в 21:45.

Отбор по Евро-2024. Группа D, 7-й тур. 12 октября

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Икауньекс, 39, Балодис, 68.
Удаление: Ошс, 53.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Viktor Shuper
дивився матч, вірмени тупо позорище повне, абсолютно нулячі. а перемога їм треба була кров з носу практично. тепер 100% пролетіли
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Гра збірної Арменії суцільний жах ,за рахунок чого збирались вигравати не зрозуміло 
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+3
Frank Pider
Физрук обдрыстался. Пора арам гнать его пока не поздно.
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+1
Viktor Shuper
до матчу я думав що легка перемога вірмен буде - і так обісратися. то трешак повний. після такого обсеру треба заяву на звільнення подавати
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+1
AndiM
В цьому весь петраков, у вирішальних матчах завжди обсереться. І хто дивився переможний чемпіонат світу, то там збірна починаючи з1/4 взагалі по грі не повинна була проходити. суперників. 
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+1
roman75zpr
Лучше бы ничего не спрашивать у Петракова после этой игры, а то можно отгребсти по полной )
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-1
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