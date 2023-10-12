Группа D. Латвия одержала дебютную победу, обыграв подопечных Петракова

Сегодня, 12 октября, стартовал 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В первом матче игрового дня сборная Латвии на своем поле победила Армению со счётом 2:0.

К концу первого тайма хозяевам удалось выйти вперед усилиями полузащитника Яниса Икауньекса, а закрепили свое преимущество латвийцы на 68-й минуте благодаря результативному действию Дэниелса Балодиса. Второй мяч подопечные украинского наставника Александра Петракова пропустили в меньшинстве.

Латвия одержала первую победу в отборе на Евро-2024, до этого поединка они очков вообще не набирали. Армения этим поражением усугубила свои шансы на выход из группы.

Еще одно противостояние группы D состоится сегодня, 12 октября, Хорватия примет Турцию, начало в 21:45.

Отбор по Евро-2024. Группа D, 7-й тур. 12 октября

Латвия – Армения – 2:0

Голы: Икауньекс, 39, Балодис, 68.

Удаление: Ошс, 53.