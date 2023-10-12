Люксембург U21

В четверг, 12 октября, в Еш-сюр-Альзетт на стадионе «Стад-Эмиль-Майриш» состоится матч третьего тура квалификации чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года, в котором сыграют Люксембург и Украина. Стартовый свисток исландського рефери Вильяльмюра Тораринссона прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Люксембург U-21



В отборочных группах на чемпионат Европы что на взрослом, что на молодежном уровне, все присутствует четкое разделение между командами, в соответствии с их уровнем. И если с явным фаворитом секстета F все очевидно – Англия собрала очередной коллектив безумных талантов, которые еще не так давно побеждали на международном форуме – то со следующим соперником сборной Украины дела обстоят не так однозначно. Люксембург, с одной стороны, точно не явный аутсайдер, но с другой – исполнительского мастерства может этим юношам местами и не хватать.

Отсюда и результаты на старте отборочной кампании – победа над Северной Ирландией (1:0), которая сменились поражение от Англии (0:3). Все достаточно обыденно – там, где команда Дана Уэ могла зацепиться за результат, она это благополучно делала. А если соперник доказывал свой перевес в классе, то тут сценарий был предсказуемым. Да и попросту не откуда черпать тот самый опыт больших игр молодым люксембургским футболистам. Нападающий Дэвид Йонатанс, например, играет за мюнхенскую «Баварию II», но за 8 матчей этого сезона забил всего один гол. Защитник Йохан Торрес без практики в «Штутгарте», форвард Селим Тюрпинг – в таком же статусе в «Боруссии» из Менхенгладбаха. В целом, ситуация очевидна – есть прочные связи со странами соседями, но игроков команды Уэ на высоком счету там не держат.

Украина U-21



Молодежная сборная Украины была на слуху после очень успешного чемпионата Европы в Румынии и Грузии этим летом, но от той команды Руслана Ротаня в нынешнем созыве остались только единичные исполнители, тогда как их более возрастные коллеги-футболисты получили статус «олимпийской» команды. Нет, собственно, во главе «сине-желтых» и самого Ротаня, но при этом «испанский» вектор совершенно никуда не делся, только теперь он представлен непосредственно выходцем из этой страны.

Унаи Мельгоса во время сентябрьской международной паузы стартовал с минимальной победы над Северной Ирландией (1:0), на которую наша команда, как тогда показалась, потратила слишком много сил и эмоций. Уж точно больше, чем оставил для них сам результат игры. Но в этом и заключается суть отборочного раунда, где никто в конце группового этапа не будет делить полученные очки на добытые при «красивой» и «не очень» игре.

Нынешнему созыву сборной Украины тягаться с Англией еще рановато – на это нам намекнул товарищеский матч против Германии (0:2), но уже через несколько дней после предстоящей игры мы получим конкретный образ наших перспектив в этом отборочном цикле. Очевидно, что стратегически важно обыграть Люксембург, для чего у нас есть все необходимые резервы. Мельгоса уже познакомился с рядом исполнителей месяц назад и сейчас они все доступны для выбора вновь.

Ориентировочные составы



Люксембург U-21: Латик – Кардосо, Гонсалвеш, Зиннер, Агостинелли, Торрес – Тюрпинг, Энгларо, Серкейра, Иригоен – Родригес.

Украина U-21: Нещерет – Смоляков, Батагов, Салюк, Роман – Ярмолюк, Бражко, Рубчинский – Волошин, В’юнник, Брагару.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре вопрос о нашей победе подниматься не должен. Нашей ставкой будет позиция – Фора (-1,5). Украина U-21.

12 октября, четверг