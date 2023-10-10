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  4. Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией заняла 2-е место в ЛН
Лига наций
10 октября 2023, 11:10 |
150
0

Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией заняла 2-е место в ЛН

Украинская сборная также получила от организаторов награду Fair Play

10 октября 2023, 11:10 |
150
0
Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией заняла 2-е место в ЛН
УАФ

Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией конечностей заняла второе место в Лиге наций.

В рамках дивизиона С сине-желтые победили сборные Греции (2:1) и Бельгии (1:0), а также разделили очки в безголевых поединках с командами Грузии и Израиля.

Как итог, украинцы набрали одинаковое количество зачетных баллов с грузинами – по восемь, однако по худшей разнице забитых и пропущенных мячей завершили турнир на второй позиции. Сборная Грузии пробилась в дивизион B Лиги наций, а в дивизион D отправилась команда Бельгии.

Украинская сборная и ее капитан Юрий Сущ после завершения турнира получили от организаторов награду Fair Play.

Также, возвращаясь домой после соревнований, игроки сборной Украины встретили в аэропорту Варшавы футболиста национальной команды Андрея Ярмоленко, получив от него поздравления с успешными выступлениями и сделав совместные фотографии.

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sbornaya-ukrainy-po-futbolu-sredi-igrokov-s-amputatsiey-zanyala-2-e-mesto-v-ln-foto-2
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Лига наций Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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