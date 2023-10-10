Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией заняла 2-е место в ЛН

Сборная Украины по футболу среди игроков с ампутацией конечностей заняла второе место в Лиге наций.

В рамках дивизиона С сине-желтые победили сборные Греции (2:1) и Бельгии (1:0), а также разделили очки в безголевых поединках с командами Грузии и Израиля.

Как итог, украинцы набрали одинаковое количество зачетных баллов с грузинами – по восемь, однако по худшей разнице забитых и пропущенных мячей завершили турнир на второй позиции. Сборная Грузии пробилась в дивизион B Лиги наций, а в дивизион D отправилась команда Бельгии.

Украинская сборная и ее капитан Юрий Сущ после завершения турнира получили от организаторов награду Fair Play.

Также, возвращаясь домой после соревнований, игроки сборной Украины встретили в аэропорту Варшавы футболиста национальной команды Андрея Ярмоленко, получив от него поздравления с успешными выступлениями и сделав совместные фотографии.