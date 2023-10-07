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Чемпионат Англии
Арсенал
08.10.2023 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
07 октября 2023, 19:43 |
227
0

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 8 октября в 18:30 по Киеву

07 октября 2023, 19:43 |
227
0
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в центральном матче восьмого тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью ОТТ-сервиса Setanta Sports Украина.

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Арсенал Лондон Манчестер Сити Арсенал - Манчестер Сити Английская Премьер-лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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