В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в центральном матче восьмого тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

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Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью ОТТ-сервиса Setanta Sports Украина.

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция