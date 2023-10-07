08.10.2023 18:30 - : -
Англия07 октября 2023, 19:43 |
227
0
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 8 октября в 18:30 по Киеву
07 октября 2023, 19:43 |
227
0
В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в центральном матче восьмого тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью ОТТ-сервиса Setanta Sports Украина.
Читайте также:Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2023, 18:37 1
Украинец уже второй раз подряд сыграет с первых минут за «Валенсию»
Футбол | 07 октября 2023, 08:01 74
Алексей Сливченко со своей точкой зрения заходит на огромное «дискуссионное поле»…
Футбол | 06.10.2023, 19:40
Футзал | 06.10.2023, 20:45
Теннис | 07.10.2023, 12:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.10.2023, 21:39 100
06.10.2023, 15:50 17
06.10.2023, 20:40 8
06.10.2023, 16:59 486
05.10.2023, 23:11 4
06.10.2023, 17:56 21
06.10.2023, 06:15 2
05.10.2023, 16:17