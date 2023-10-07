Испания07 октября 2023, 05:13 |
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Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 7 октября в 15:00 по Киеву
07 октября 2023, 05:13 |
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7 октября состоится матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.
Время начала встречи – 15:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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