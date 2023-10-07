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Чемпионат Испании
Кадис
07.10.2023 15:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
07 октября 2023, 05:13 |
23
0

Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 7 октября в 15:00 по Киеву

07 октября 2023, 05:13 |
23
0
Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

7 октября состоится матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кадис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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