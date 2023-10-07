7 октября состоится матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

Время начала встречи – 15:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Кадис – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция