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07.10.2023 17:00 - : -
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Англия
07 октября 2023, 05:04 | Обновлено 07 октября 2023, 05:06
16
0

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок пройдет 7 октября в 17:00 по Киеву

07 октября 2023, 05:04 | Обновлено 07 октября 2023, 05:06
16
0
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports+.

Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Эвертон Борнмут Эвертон - Борнмут смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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