Англия07 октября 2023, 05:04 | Обновлено 07 октября 2023, 05:06
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Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок пройдет 7 октября в 17:00 по Киеву
07 октября 2023, 05:04 | Обновлено 07 октября 2023, 05:06
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7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Борнмут».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports+.
Эвертон – Борнмут. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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