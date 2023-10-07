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07.10.2023 17:00 - : -
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Англия
07 октября 2023, 04:58 | Обновлено 07 октября 2023, 05:10
29
0

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву

07 октября 2023, 04:58 | Обновлено 07 октября 2023, 05:10
29
0
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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