Англия07 октября 2023, 04:58 | Обновлено 07 октября 2023, 05:10
29
0
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 7 октября в 17:00 по Киеву
07 октября 2023, 04:58 | Обновлено 07 октября 2023, 05:10
29
0
7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 06 октября 2023, 22:09 2
Киевская команда в матче 10-го тура УПЛ уступила в Житомире
Футбол | 06 октября 2023, 23:37 0
В матче 9-го тура Аль-Ахли одолел Аль-Иттихад благодаря голу Франка Кессье
Бокс | 06.10.2023, 08:59
Футбол | 06.10.2023, 06:15
Теннис | 06.10.2023, 16:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2023, 20:40 7
05.10.2023, 00:35
05.10.2023, 05:39 3
06.10.2023, 16:59 476
05.10.2023, 21:39 100
05.10.2023, 09:55 4
05.10.2023, 23:11 3
05.10.2023, 10:17 3