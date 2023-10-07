7 октября состоится матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Терф Мур» в Бернли.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Бернли – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция