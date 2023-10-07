Нант на выезде обыграл Страсбург. Соболь весь матч оставался в резерве
Во втором тайме у канареек голы забили Маркус Коко и Самуэль Мутуссами
В матче 8-го тура чемпионата Франции «Страсбург» дома проиграл «Нанту» со счетом 1:2.
Во втором тайме у канареек голы забили Маркус Коко и Самуэль Мутуссами. Форвард Сахи Дион в конце матча отыграл один мяч.
Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве у «Страсбурга».
«Нант» занимает 8-е место (11 очков), а «Страсбург» – на 9-й позиции (10 очков).
Лига 1. 8-й тур, 6 октября
Страсбург – Нант – 1:2
Голы: Сахи, 90+2 – Коко, 50, Мутуссами, 58
Видеообзор матча
События матча
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