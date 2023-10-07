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Чемпионат Франции
Страсбург
06.10.2023 22:00 – FT 1 : 2
Нант
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Франция
07 октября 2023, 00:45 | Обновлено 07 октября 2023, 01:02
23
0

Нант на выезде обыграл Страсбург. Соболь весь матч оставался в резерве

Во втором тайме у канареек голы забили Маркус Коко и Самуэль Мутуссами

07 октября 2023, 00:45 | Обновлено 07 октября 2023, 01:02
23
0
Нант на выезде обыграл Страсбург. Соболь весь матч оставался в резерве
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Страсбург» дома проиграл «Нанту» со счетом 1:2.

Во втором тайме у канареек голы забили Маркус Коко и Самуэль Мутуссами. Форвард Сахи Дион в конце матча отыграл один мяч.

Украинский защитник Эдуард Соболь весь матч оставался в резерве у «Страсбурга».

«Нант» занимает 8-е место (11 очков), а «Страсбург» – на 9-й позиции (10 очков).

Лига 1. 8-й тур, 6 октября

Страсбург – Нант – 1:2

Голы: Сахи, 90+2 – Коко, 50, Мутуссами, 58

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Сахи (Страсбург).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Мутуссами (Нант).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Коко (Нант).
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Источник Sport.ua
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