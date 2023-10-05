Лига конференций05 октября 2023, 20:09 | Обновлено 05 октября 2023, 20:25
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Брейдаблик – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций
05 октября 2023, 20:09 | Обновлено 05 октября 2023, 20:25
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В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде играет с исландским «Брейдабликом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – Александар Ставрев из Северной Македонии.
Брейдаблик – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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