Иракли АЗАРОВ: «Все игроки Црвены Звезди поддерживали Украину»

Новичок донецкого «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине.

«Все ребята, которые были в команде, поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за россией. «Црвена Звезда» – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я стал очень хорошо развивать свою карьеру».

Напомним, Иракли Азаров перешел в «Шахтер» из «Црвены Звезды» летом 2023 года. «Горняки» выплатили за него около 3 миллионов евро.