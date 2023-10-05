Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 15:55 | Обновлено 05 октября 2023, 15:56
1015
5

Иракли АЗАРОВ: «Все игроки Црвены Звезди поддерживали Украину»

Новичок «Шахтера» рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине

05 октября 2023, 15:55 | Обновлено 05 октября 2023, 15:56
1015
5
Иракли АЗАРОВ: «Все игроки Црвены Звезди поддерживали Украину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иракли Азаров

Новичок донецкого «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине.

«Все ребята, которые были в команде, поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за россией. «Црвена Звезда» – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я стал очень хорошо развивать свою карьеру».

Напомним, Иракли Азаров перешел в «Шахтер» из «Црвены Звезды» летом 2023 года. «Горняки» выплатили за него около 3 миллионов евро.

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Иракли Азаров Црвена Звезда Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу чемпионат Сербии по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 5
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Vitaliy_yatsenko
Особливо підтримували Мілан Гайіч, Марко Раконьяц і Страхінья Ераковіч. Бо ж вони успішно працевлаштувались протягом 22 і 23 років у чемпіонат оркостану саме з Црвени Звєзди.
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Galex
Червона Зірка - за Порошенка!
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Игорь Городищев
Не дуже там люди і підтримують росію .. (може 60+) ... 
Їхнє керівництво це бачить ... 
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-1
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