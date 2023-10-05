Иракли АЗАРОВ: «Все игроки Црвены Звезди поддерживали Украину»
Новичок «Шахтера» рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине
Новичок донецкого «Шахтера» Иракли Азаров рассказал о реакции своих бывших партнеров по команде на войну в Украине.
«Все ребята, которые были в команде, поддерживали Украину. Знаю, что Сербия поддерживает россию, но у меня в команде не было такого, чтобы кто-то тянулся за россией. «Црвена Звезда» – один из крупных клубов Сербии. Там я начал играть в Лиге Европы, потому что в Грузии мы никогда не выступали в групповой стадии еврокубков. В моей карьере началась новая эпоха. А уже после этого я стал очень хорошо развивать свою карьеру».
Напомним, Иракли Азаров перешел в «Шахтер» из «Црвены Звезды» летом 2023 года. «Горняки» выплатили за него около 3 миллионов евро.
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