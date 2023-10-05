Сборная Македонии объявила состав игроков, вызванных на матч с Украиной

Главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевски объявил список игроков, вызванных на октябрьски матч отбора Евро-2024 против Украины и товарищески поединок с Арменией.

Наставник северомакедонской команды рассчитывает в этих поединках на 25 исполнителей.

Начало учебно-тренировочного сбора подопечных Благоя Милевски перед матчем отборочного цикла ЧЕ-2024 против Украины запланировано на 8 октября в Скопье.

Поединок между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге на стадионе Epet Arena. Начало встречи – в 16.00 по киевскому времени.

Состав сборной Северной Македонии

Вратари: Столе Димитриевски (Райо Вальекано, Испания), Дамиан Шишковски (Докса, Кипр), Игорь Алексовски (Работнички).

Защитники: Висар Муслиу (Падерборн, Германия), Эзджан Алиоски (Аль-Ахли, Саудовская Аравия), Никола Серафимов (Фехервар, Венгрия), Тодор Тодоровски (Залаэгерсег, Венгрия), Йован Манев (Осиек, Хорватия), Боян Димоски (Акрон, россия), Ахмет Ильязовски (Ховдовре, Дания), Стефан Асковски (Роднички Ниш, Сербия).

Полузащитники: Энис Барди (Трабзонспор, Турция), Элиф Эльмас (Наполи, Италия), Ариан Адеми (Динамо З, Хорватия), Яни Атанасов (Краковая, Польша), Агон Элези (Вараждин, Хорватия), Давид Бабунски (Мезёкёвешд, Венгрия), Исник Алими (Сепси, Румыния).

Нападающие: Александар Трайковски (Хайдук, Хорватия), Боян Мийовски (Абердин, Шотландия), Милан Ристовски (Спартак Тр, Словакия), Вальон Этеми (Истанбулспор, Турция), Дарко Чурлинов (Бернли, Англия), Любче Дориев (Согдиана, Узбекистан), Димитар Митровски (Вараждин, Хорватия).