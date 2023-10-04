В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.

Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 хв

ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.

ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.