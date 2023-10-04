04.10.2023 19:45 – 90’+ 2 : 3
Лига чемпионов04 октября 2023, 20:45 | Обновлено 04 октября 2023, 21:27
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Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
04 октября 2023, 20:45 | Обновлено 04 октября 2023, 21:27
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В среду, 4 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде играет с бельгийским «Антверпеном».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени. Арбитр матча – словенец Раде Обренович.
Антверпен – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Муйя, 3 хв
ГОЛ! 2:0. Баликвиша, 33 мин.
ГОЛ! 2:1. Сикан, 48 мин.
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Ярослав Ракицкий (Шахтер Донецк).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Сикан (Шахтер Донецк).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Мишель-Анж Баликвиша (Антверпен).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Арбнор Муя (Антверпен).
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