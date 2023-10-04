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  4. Александра ЗИНЧЕНКО: «Принять, учиться, двигаться дальше»
Лига чемпионов
04 октября 2023, 02:59 |
29
0

Александра ЗИНЧЕНКО: «Принять, учиться, двигаться дальше»

Украинский футболист Арсенала опубликовал пост в Instagram после поражения от «Ланса» в ЛЧ

04 октября 2023, 02:59 |
29
0
Александра ЗИНЧЕНКО: «Принять, учиться, двигаться дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).

После завершения поединка Александр опубликовал пост в своем Instagram:

«Принять, учиться, двигаться дальше. Благодарю фанатов за поддержку в гостях. Идем дальше!», – подписал публикацию Александр.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Ланс Лига чемпионов
Источник Instagram
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