Александра ЗИНЧЕНКО: «Принять, учиться, двигаться дальше»

3 октября состоялся матч 2-го тура Лиги чемпионов в группе В межд клубами «Ланс» и «Арсенал». Игра завершилась сенсационной победой французской команды со счетом 2:1.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе команды, провел на поле 70 минут и был заменен на Бена Уайта.

На 69-й минуте украинец не сумел заблокировать соперника в эпизоде, когда его оппонент отдал голевую передачу, и этот гол оказался решающим в матче (2:1).

После завершения поединка Александр опубликовал пост в своем Instagram:

«Принять, учиться, двигаться дальше. Благодарю фанатов за поддержку в гостях. Идем дальше!», – подписал публикацию Александр.