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  4. Семен ВОВЧЕНКО: «Игрой не доволен, эмоции – негативные»
Украина. Премьер лига
02 октября 2023, 15:03 |
169
0

Семен ВОВЧЕНКО: «Игрой не доволен, эмоции – негативные»

Защитник «Вереса» прокомментировал ничью в матче с ЛНС

02 октября 2023, 15:03 |
169
0
Семен ВОВЧЕНКО: «Игрой не доволен, эмоции – негативные»
НК Верес. Семен Вовченко

Защитник «Вереса» Семен Вовченко прокомментировал нулевую ничью в матче 9-го тура УПЛ против ЛНЗ.

«Игрой не доволен. Потому что мы надеялись на победу. Эмоции - отрицательные. Единственный позитив - вторая подряд игра на ноль. Разочарован результатом. Вроде и неплохо играли, создавали моменты, но мяч не шел в ворота. И результат - отрицательный. У меня был хороший момент, Яго мог заработать пенальти. Арбитр почему-то его в том эпизоде не назначил. Денис Свитюха мог забивать. По меньшей мере три момента у нас было, чтобы забить гол».

В матче с ЛНЗ ривненчане имели шанс исправить свое катастрофическое турнирное положение (15-е место в чемпионате), но в итоге удалось набрать только 1 очко. Всего у «Вереса» 6 зачетных пунктов в этой кампании.

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Источник ФК Верес
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