Семен ВОВЧЕНКО: «Игрой не доволен, эмоции – негативные»

Защитник «Вереса» Семен Вовченко прокомментировал нулевую ничью в матче 9-го тура УПЛ против ЛНЗ.

«Игрой не доволен. Потому что мы надеялись на победу. Эмоции - отрицательные. Единственный позитив - вторая подряд игра на ноль. Разочарован результатом. Вроде и неплохо играли, создавали моменты, но мяч не шел в ворота. И результат - отрицательный. У меня был хороший момент, Яго мог заработать пенальти. Арбитр почему-то его в том эпизоде не назначил. Денис Свитюха мог забивать. По меньшей мере три момента у нас было, чтобы забить гол».

В матче с ЛНЗ ривненчане имели шанс исправить свое катастрофическое турнирное положение (15-е место в чемпионате), но в итоге удалось набрать только 1 очко. Всего у «Вереса» 6 зачетных пунктов в этой кампании.