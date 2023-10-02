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Украина
02 октября 2023, 13:20 | Обновлено 02 октября 2023, 13:23
1999
2

Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter

Миллиардер опубликовал мем в своей социальной сети про Президента Украины

02 октября 2023, 13:20 | Обновлено 02 октября 2023, 13:23
1999
2
Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter
Getty Images/Global Images Ukraine. Илон Маск

Известный миллиардер, основатель SpaceX и владелец социальной сети Twitter Илон Маск сегодня, 2 октября, опубликовал мем про Президента Украины Владимира Зеленского.

«Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов на помощь».

Пост Маска вызвал бурную реакцию СМИ. Илона осудили многие медиа, а популярное британское издание BBC назвало публикацию бизнесмена «граничащую с оскорблением».

Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» ответила Маску:

«Твое лицо, когда уже 5 минут не распространяешь российскую пропаганду».

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также высказался про Илона:

«Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме».

В Офисе президента не заставили себя ждать с реакцией:

«Любое поддержание россии сегодня – это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – это безусловное поощрение российской пропаганды , оправдывающей массовое насилие и разрушение», – отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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Владимир Зеленский Илон Маск российско-украинская война Михаил Подоляк Динамо Киев
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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juvemu
ілан маск (з маленької), хотів досягнути космічних маштабів, а опинився серед гидких посіпак кремляді у багнюці недорозвинутих
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+5
PETP0
У чувака міліардні борги, відпрацьовує як може, тварина.
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0
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