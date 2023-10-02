Динамо ответило Илону Маску, попытавшегося высмеять Зеленского в Twitter

Известный миллиардер, основатель SpaceX и владелец социальной сети Twitter Илон Маск сегодня, 2 октября, опубликовал мем про Президента Украины Владимира Зеленского.

«Когда прошло 5 минут, а ты еще не попросил миллиард долларов на помощь».

Пост Маска вызвал бурную реакцию СМИ. Илона осудили многие медиа, а популярное британское издание BBC назвало публикацию бизнесмена «граничащую с оскорблением».

Пресс-служба киевского футбольного клуба «Динамо» ответила Маску:

«Твое лицо, когда уже 5 минут не распространяешь российскую пропаганду».

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук также высказался про Илона:

«Тот случай, когда чувак пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через пять минут он был по уши в дерьме».

В Офисе президента не заставили себя ждать с реакцией:



«Любое поддержание россии сегодня – это прямые инвестиции в войну, геноцид, убийство свободного мира, эскалацию и право на безнаказанность. Любое молчание или иронизирование над Украиной сегодня – это безусловное поощрение российской пропаганды , оправдывающей массовое насилие и разрушение», – отреагировал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.