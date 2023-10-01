Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо впереди в матче с Александрией – 2:1 после первого тайма
Украина. Премьер лига
01 октября 2023, 19:49 | Обновлено 01 октября 2023, 19:57
189
0

Динамо впереди в матче с Александрией – 2:1 после первого тайма

Голы Бражко и Ваната обеспечили перевес киевлянам в матче 9-го тура УПЛ

01 октября 2023, 19:49 | Обновлено 01 октября 2023, 19:57
189
0
Динамо впереди в матче с Александрией – 2:1 после первого тайма
ФК Динамо. Владимир Бражко

В воскресенье, 1 октября, проходит поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Киевское «Динамо» принимает «Александрию» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы Владимира Бражко (14 мин) и Владислава Ваната (44 мин) обеспечили перевес киевлянам в первом тайме.

У Александрии отличился бразильский хавбек Джевани на 43-й минуте.

После первого тайма киевляне впереди – 2:1, перерыв.

По теме:
Василий РУНИЧ: «Мы полностью переигрывали Кривбасс, рад первому дублю в УПЛ
Ярослав ВИШНЯК: «Колосу не хватает остроты впереди»
Днепр-1 – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия Владислав Ванат Владимир Бражко Джевани Рейс Насименто
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Футбол | 01 октября 2023, 10:50 14
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»
Йожеф САБО: «Одним решением разрушили и Шахтер, и Зарю»

Бывший тренер сборной Украины – о переходе Патрика ван Леувена в донецкий клуб

Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Бокс | 01 октября 2023, 00:45 5
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде
Гвоздик в Лас-Вегасе нокаутировал бразильца Родригеса во втором раунде

Украинец выиграл бой в андеркарде вечера бокса в американском Лас-Вегасе

ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Бокс | 01.10.2023, 01:05
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
ВИДЕО. Гвоздик нокаутировал Родригеса во 2-м раунде на разогреве у Канело
Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
Футбол | 01.10.2023, 14:54
Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
Удачные замены и спорный момент. Оболонь в битве аутсайдеров победила Минай
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Бокс | 01.10.2023, 11:45
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказал свое мнение о фаворите боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
Победитель Кубка Украины определен после вылета Динамо? Мнение букмекеров
29.09.2023, 22:03 3
Футбол
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
Роналду забил в концовке матча. Аль-Наср вырвал победу у Аль-Таи
29.09.2023, 20:04
Футбол
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
Хирн объяснил, почему о поединке Усик – Фьюри объявили перед боем с Нганну
01.10.2023, 11:12
Бокс
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
С такой игрой в ЛЧ будет очень тяжело. Шахтер уступил Ворскле
30.09.2023, 18:50 196
Футбол
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
Апсет для запоребрика. Швед Отто Валлин одержал победу над Гассиевым
01.10.2023, 00:40 14
Бокс
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
УЕФА пытается успокоить страны, бойкотирующие матчи против россии U-17
30.09.2023, 18:17 18
Футбол
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
Майк Тайсон сделал категоричный прогноз на бой Усик – Фьюри
01.10.2023, 08:52 7
Бокс
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
Источник: Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой
29.09.2023, 18:19 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем