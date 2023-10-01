Украина. Премьер лига01 октября 2023, 19:49 | Обновлено 01 октября 2023, 19:57
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Динамо впереди в матче с Александрией – 2:1 после первого тайма
Голы Бражко и Ваната обеспечили перевес киевлянам в матче 9-го тура УПЛ
01 октября 2023, 19:49 | Обновлено 01 октября 2023, 19:57
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В воскресенье, 1 октября, проходит поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
Киевское «Динамо» принимает «Александрию» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Голы Владимира Бражко (14 мин) и Владислава Ваната (44 мин) обеспечили перевес киевлянам в первом тайме.
У Александрии отличился бразильский хавбек Джевани на 43-й минуте.
После первого тайма киевляне впереди – 2:1, перерыв.
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