Орлов не смог выйти в полуйнал турнира ITF в Сербии

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов завершил выступления на турнире Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.

В четвертьфинальном матче против четвертого сеяного немецкого теннисиста Марко Топо Орлов, пятый номер посева, смог выиграть только три гейма за два сета.

Отметим, что Орлов и Топо играли друг с другом впервые.

Мировой тур ITF М25, Златибор, Сербия, грунт, четвертьфинал.

Марко Топо (Германия, 4) – Владислав Орлов (Украина, 5) – 6:1, 6:2.