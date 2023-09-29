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  4. Орлов не смог выйти в полуйнал турнира ITF в Сербии
ITF
29 сентября 2023, 23:10 |
42
0

Орлов не смог выйти в полуйнал турнира ITF в Сербии

Владислав Орлов крупно проиграл Марко Топо

29 сентября 2023, 23:10 |
42
0
Орлов не смог выйти в полуйнал турнира ITF в Сербии
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Орлов

Четвертая ракетка Украины Владислав Орлов завершил выступления на турнире Мирового тура ITF М25 в сербском Златиборе.

В четвертьфинальном матче против четвертого сеяного немецкого теннисиста Марко Топо Орлов, пятый номер посева, смог выиграть только три гейма за два сета.

Отметим, что Орлов и Топо играли друг с другом впервые.

Мировой тур ITF М25, Златибор, Сербия, грунт, четвертьфинал.

Марко Топо (Германия, 4) – Владислав Орлов (Украина, 5) – 6:1, 6:2.

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Владислав Орлов Марко Топо
Источник Sport.ua
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