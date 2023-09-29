Англия29 сентября 2023, 16:39 |
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Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 30 сентября в 17:00 по Киеву
29 сентября 2023, 16:39 |
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30 сентября пройдет матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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