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Борнмут
30.09.2023 17:00 - : -
Арсенал
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Англия
29 сентября 2023, 16:39 |
110
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Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 30 сентября в 17:00 по Киеву

29 сентября 2023, 16:39 |
110
0
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

30 сентября пройдет матч 7-го тура АПЛ между клубами «Борнмут» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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