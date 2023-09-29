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Чемпионат Испании
Жирона
30.09.2023 19:30 - : -
Реал Мадрид
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Испания
29 сентября 2023, 16:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
662
0

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 30 сентября в 19:30 по Киеву

29 сентября 2023, 16:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
662
0
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

30 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтиливи» в Жироне.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Жирона Реал Мадрид Жирона - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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