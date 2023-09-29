30.09.2023 19:30 - : -
Испания29 сентября 2023, 16:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
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Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 30 сентября в 19:30 по Киеву
29 сентября 2023, 16:07 | Обновлено 29 сентября 2023, 16:41
662
0
30 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Жирона» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на арене городского стадиона «Монтиливи» в Жироне.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Жирона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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