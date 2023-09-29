Португалия29 сентября 2023, 03:27 |
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Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура чемпионата Португалии
29 сентября 2023, 03:27 |
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29 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Время начала встречи – 22:15 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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