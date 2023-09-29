Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Бенфика
29.09.2023 22:15 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 сентября 2023, 03:27 |
13
0

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура чемпионата Португалии

29 сентября 2023, 03:27 |
13
0
Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

29 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Бенфика» и «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Бенфика – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Рогер ШМИДТ: «Каждая игра поможет Трубину совершенствоваться»
Бенфика – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Бенфика Порту Бенфика - Порту чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Футбол | 28 сентября 2023, 09:59 23
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 2000-х по версии FourFourTwo

Андрей Шевченко занял двадцатое место

Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 28 сентября 2023, 04:35 1
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедад

Украинец ничем особенным не запомнился

Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Футбол | 28.09.2023, 23:51
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Моуриньо в шоке. Дженоа без Малиновского разгромила Рому
Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
Футбол | 29.09.2023, 00:43
Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
Дженоа – Рома – 4:1. Малиновский в резерве, Моуриньо в гневе. Видео голов
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
Футбол | 28.09.2023, 11:48
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
ВИДЕО. Фанаты Челси стоя аплодировали Михаилу Мудрику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
Карл Фроч сделал категоричный прогноз на бой Леннокс Льюис – Тайсон Фьюри
28.09.2023, 16:20
Бокс
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
27.09.2023, 14:54
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
27.09.2023, 17:51 7
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 215
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 15 раз со старта сезона
28.09.2023, 17:15 6
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем