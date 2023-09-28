Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Барселоне выдвинуты обвинения по делу Негрейры
Испания
28 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 13:37
308
0

Источник: Барселоне выдвинуты обвинения по делу Негрейры

Похоже, что у каталонцев серьезные проблемы

28 сентября 2023, 13:22 | Обновлено 28 сентября 2023, 13:37
308
0
Источник: Барселоне выдвинуты обвинения по делу Негрейры
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский судья Хоакин Агирре обвинил «Барселону» во взяточничестве, сообщает местное издание El Debate.

Речь идет о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры. Как сообщалось ранее, «Барселона» производила судейскому комитету, когда его вице-президентом был Негрейра, выплаты в размере 7.5 миллионов евро. Клуб опровергает все обвинения в коррупции и настаивает, что они платили деньги только за консультации. Хосе Мария Негрейра также отрицает, что помогал каталонской команде решать судейские вопросы.

«Барселона» уже испытывает проблемы из-за этого дела. Инвесторы клуба запросили отчет о рисках в титульный фонд, чтобы быть уверенными, что их деньги не пострадают.

По теме:
Тренер Жироны – о лидерстве в Ла Лиге: «Мы должны продолжать расти»
Реал близок к продлению контракта с полузащитником
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»
Барселона суд Хосе Мария Энрикес Негрейра Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Футбол | 27 сентября 2023, 21:30 27
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону

Украинский нападающий забил свой 3-й гол за испанский клуб

Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии
Теннис | 28 сентября 2023, 11:53 4
Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии
Калинина проиграла Гарсии во втором круге турнира WTA в Японии

Ангелина Калинина выбыла из турнира в Токио

Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27.09.2023, 14:20
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Футбол | 28.09.2023, 01:30
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Футбол | 27.09.2023, 21:59
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 212
Футбол
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
Дожали на опыте. Шахтер переиграл Верес в Кубке Украины
26.09.2023, 18:55 75
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 8
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем