Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал близок к продлению контракта со своим полузащитником
Испания
28 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:06
87
0

Реал близок к продлению контракта со своим полузащитником

Эдуардо Камавинга скоро получит большую зарплату

28 сентября 2023, 12:05 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:06
87
0
Реал близок к продлению контракта со своим полузащитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Камавинга

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что по новому соглашению зарплата 20-летнего игрока увеличится, как и сумма отступных. «Реал» и Камавинга очень хотят продолжать сотрудничество, поэтому подписание нового контракта – всего лишь вопрос времени. Сейчас уточняются последние детали.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга сыграл во всех 8 поединках «Реала» (6 раз вышел в стартовом составе). Результативными действиями за «сливочных» в этой кампании он отличиться пока не сумел, но в составе сборной Франции в товарищеском матче против Германии Камавинга отдал голевую передачу.

По теме:
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Шаг за шагом делаем наших болельщиков более счастливыми»
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
Известна оценка Яремчука за матч против Реала Сосьедада
Эдуардо Камавинга Реал Мадрид продление контракта Фабрицио Романо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Футбол | 28 сентября 2023, 01:30 0
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги
Соперники Мудрика, Зинченко, Миколенко. Жеребьевка 1/8 финала Кубка лиги

27 сентября состоялась жеребьевка очередной стадии Кубка английской лиги

Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Биатлон | 27 сентября 2023, 14:20 0
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»

Наставник сборной Украины – о подготовке команды к новому сезону

ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Футбол | 27.09.2023, 21:30
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
ВИДЕО. Артем Довбик снова забил за Жирону
Вячеслав РЯБОВ: «Теперь Кривбасс сконцентрируется на чемпионате»
Футбол | 28.09.2023, 11:04
Вячеслав РЯБОВ: «Теперь Кривбасс сконцентрируется на чемпионате»
Вячеслав РЯБОВ: «Теперь Кривбасс сконцентрируется на чемпионате»
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Футбол | 27.09.2023, 17:51
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
Гарри Кейн забил три мяча в матче, но ему не засчитывают хет-трик. Почему?
27.09.2023, 06:59 4
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
26.09.2023, 09:10 27
Футбол
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
«Довбик – украинский Холанд». Фаны Жироны – в восторге от Артема и Виктора
28.09.2023, 07:00 7
Футбол
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
Пеп разозлился. Ман Сити уступил Ньюкаслу и сенсационно выбыл из Кубка лиги
27.09.2023, 23:59 8
Футбол
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика. Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 30
Футбол
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
Столичная сенсация. Оболонь выбила Динамо из 1/8 финала Кубка Украины
27.09.2023, 19:02 211
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем