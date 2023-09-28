Реал близок к продлению контракта со своим полузащитником

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что по новому соглашению зарплата 20-летнего игрока увеличится, как и сумма отступных. «Реал» и Камавинга очень хотят продолжать сотрудничество, поэтому подписание нового контракта – всего лишь вопрос времени. Сейчас уточняются последние детали.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга сыграл во всех 8 поединках «Реала» (6 раз вышел в стартовом составе). Результативными действиями за «сливочных» в этой кампании он отличиться пока не сумел, но в составе сборной Франции в товарищеском матче против Германии Камавинга отдал голевую передачу.