Реал близок к продлению контракта со своим полузащитником

Французский полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга близок к продлению контракта с клубом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что по новому соглашению зарплата 20-летнего игрока увеличится, как и сумма отступных. «Реал» и Камавинга очень хотят продолжать сотрудничество, поэтому подписание нового контракта – всего лишь вопрос времени. Сейчас уточняются последние детали.

В этом сезоне Эдуардо Камавинга сыграл во всех 8 поединках «Реала» (6 раз вышел в стартовом составе). Результативными действиями за «сливочных» в этой кампании он отличиться пока не сумел, но в составе сборной Франции в товарищеском матче против Германии Камавинга отдал голевую передачу.

🚨⚪️ Eduardo Camavinga, on the verge of extending his contract at Real Madrid.



New deal will include higher salary and release clause to ‘protect’ the player.



Camavinga loves Real Madrid, Real love Eduardo who’s key player for present and future. Matter of final details. pic.twitter.com/vBJZemqhyC