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28 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:13
683
6

Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo

Андрей Шевченко занял двадцатое место

28 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 10:13
683
6
Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 2000-х годов по версии британского издания FourFourTwo.

В рейтинге Шевченко занял 20-е место. Лучшим был признан бразильский форвард Роналдиньо. Также в первую тройку вошли француз Зинедин Зидан и еще один бразилец Кака.

Лучшим среди вратарей стал испанец Икер Касильяс, который в рейтинге FourFourTwo зангял 25-е место. Также в топ-50 вошли немец Оливер Кан (39-е место), итальянец Джанлуиджи Буффон (45-е место), нидерландец Эдвин ван дер Сар (47-е место) и чех Петр Чех (50-е место).

Топ-20 рейтинга FourFourTwo

1. Роналдиньо, Бразилия;
2. Зинедин Зидан, Франция;
3. Кака, Бразилия;
4. Тьерри Анри, Франция;
5. Криштиану Роналду, Португалия;
6. Хави, Испания;
7. Роналдо, Бразилия;
8. Андрес Иньеста, Испания;
9. Златан Ибрагимович, Швеция;
10. Лионель Месси, Аргентина;
11. Уэйн Руни, Англия;
12. Стивен Джеррард, Англия;
13. Самюэль Это'О, Камерун;
14. Фрэнк Лэмпард, Англия;
15. Рауль, Испания;
16. Рио Фердинанд, Англия;
17. Фернандо Торрес, Испания;
18. Пол Скоулз, Англия;
19. Джон Терри, Англия;
20. Андрей Шевченко, Украина.

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Андрей Шевченко Роналдиньо Зинедин Зидан FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 6
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New Zealander
13. Самюель Це' О 
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+1
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PUMA
6 место Хави вообще смешное.Он в то время был просто хорошим полузащитником.На свой пик он вышел где то в 2009 году ближе к 30 годам.
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0
Джей Гетсбі
Шева має бути 10-м. А ще Анрі вище за Р9? Це дійсно смішно
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0
Умник
Ни одного Итальянца))))
Вы серьезно?
Пирло Бонуччи Тотти Дель Пьеро Каннаваро Мальдини.
Вы бахнулись?)))))
Ох и ржака 
Ответить
0
Tasha19
Ага, Лемпард, Это'О і Фердінанд кращі за Шевченка))) 
Ответить
0
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