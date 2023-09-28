Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo
Андрей Шевченко занял двадцатое место
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 2000-х годов по версии британского издания FourFourTwo.
В рейтинге Шевченко занял 20-е место. Лучшим был признан бразильский форвард Роналдиньо. Также в первую тройку вошли француз Зинедин Зидан и еще один бразилец Кака.
Лучшим среди вратарей стал испанец Икер Касильяс, который в рейтинге FourFourTwo зангял 25-е место. Также в топ-50 вошли немец Оливер Кан (39-е место), итальянец Джанлуиджи Буффон (45-е место), нидерландец Эдвин ван дер Сар (47-е место) и чех Петр Чех (50-е место).
Топ-20 рейтинга FourFourTwo
1. Роналдиньо, Бразилия;
2. Зинедин Зидан, Франция;
3. Кака, Бразилия;
4. Тьерри Анри, Франция;
5. Криштиану Роналду, Португалия;
6. Хави, Испания;
7. Роналдо, Бразилия;
8. Андрес Иньеста, Испания;
9. Златан Ибрагимович, Швеция;
10. Лионель Месси, Аргентина;
11. Уэйн Руни, Англия;
12. Стивен Джеррард, Англия;
13. Самюэль Это'О, Камерун;
14. Фрэнк Лэмпард, Англия;
15. Рауль, Испания;
16. Рио Фердинанд, Англия;
17. Фернандо Торрес, Испания;
18. Пол Скоулз, Англия;
19. Джон Терри, Англия;
20. Андрей Шевченко, Украина.
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