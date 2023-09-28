Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 2000-х годов по версии британского издания FourFourTwo.

В рейтинге Шевченко занял 20-е место. Лучшим был признан бразильский форвард Роналдиньо. Также в первую тройку вошли француз Зинедин Зидан и еще один бразилец Кака.

Лучшим среди вратарей стал испанец Икер Касильяс, который в рейтинге FourFourTwo зангял 25-е место. Также в топ-50 вошли немец Оливер Кан (39-е место), итальянец Джанлуиджи Буффон (45-е место), нидерландец Эдвин ван дер Сар (47-е место) и чех Петр Чех (50-е место).

Топ-20 рейтинга FourFourTwo

1. Роналдиньо, Бразилия;

2. Зинедин Зидан, Франция;

3. Кака, Бразилия;

4. Тьерри Анри, Франция;

5. Криштиану Роналду, Португалия;

6. Хави, Испания;

7. Роналдо, Бразилия;

8. Андрес Иньеста, Испания;

9. Златан Ибрагимович, Швеция;

10. Лионель Месси, Аргентина;

11. Уэйн Руни, Англия;

12. Стивен Джеррард, Англия;

13. Самюэль Это'О, Камерун;

14. Фрэнк Лэмпард, Англия;

15. Рауль, Испания;

16. Рио Фердинанд, Англия;

17. Фернандо Торрес, Испания;

18. Пол Скоулз, Англия;

19. Джон Терри, Англия;

20. Андрей Шевченко, Украина.