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28 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:26
2950
21

Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo

Андрей Шевченко занял двадцатое место

28 сентября 2023, 09:59 | Обновлено 28 сентября 2023, 12:26
2950
21
Шевченко вошел в топ-20 лучших футболистов 00-х по версии FourFourTwo
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко вошел в топ-50 лучших футболистов 2000-х годов по версии британского издания FourFourTwo.

В рейтинге Шевченко занял 20-е место. Лучшим был признан бразильский форвард Роналдиньо. Также в первую тройку вошли француз Зинедин Зидан и еще один бразилец Кака.

Лучшим среди вратарей стал испанец Икер Касильяс, который в рейтинге FourFourTwo занял 25-е место. Также в топ-50 вошли немец Оливер Кан (39-е место), итальянец Джанлуиджи Буффон (45-е место), нидерландец Эдвин ван дер Сар (47-е место) и чех Петр Чех (50-е место).

Топ-20 рейтинга FourFourTwo

1. Роналдиньо, Бразилия;
2. Зинедин Зидан, Франция;
3. Кака, Бразилия;
4. Тьерри Анри, Франция;
5. Криштиану Роналду, Португалия;
6. Хави, Испания;
7. Роналдо, Бразилия;
8. Андрес Иньеста, Испания;
9. Златан Ибрагимович, Швеция;
10. Лионель Месси, Аргентина;
11. Уэйн Руни, Англия;
12. Стивен Джеррард, Англия;
13. Самюэль Это'О, Камерун;
14. Фрэнк Лэмпард, Англия;
15. Рауль, Испания;
16. Рио Фердинанд, Англия;
17. Фернандо Торрес, Испания;
18. Пол Скоулз, Англия;
19. Джон Терри, Англия;
20. Андрей Шевченко, Украина.

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Андрей Шевченко Роналдиньо Зинедин Зидан FourFourTwo
Источник FourFourTwo
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Комментарии 21
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Умник
Ни одного Итальянца))))
Вы серьезно?
Пирло Бонуччи Тотти Дель Пьеро Каннаваро Мальдини.
Вы бахнулись?)))))
Ох и ржака 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
Tasha19
Ага, Лемпард, Это'О і Фердінанд кращі за Шевченка))) 
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+5
luceorius
  Перші троє - без питань, решта - хто вище, хто нижче - як мовиться - на любителя. Але дивує повна відсутність чемпіонів світу 2006, зате надлишок англійців, та що поробиш - сайт англійський, а своя сорочка ближче. 
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+4
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FootFun1
Маячня а не рейтинг 
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+4
Mishka_Tayson
Ну хоч імена футболістів без помилок понаписували - це вже добре. 
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+3
Болела
Футболісти норм.
Але Шева має бути вище. Золотий мʼяч , як не як. Десь в десятці , замість Ібри.
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+3
New Zealander
13. Самюель Це' О 
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+3
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Бензар Євген
Дурня якась. Що вони вживають?
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+2
PUMA
6 место Хави вообще смешное.Он в то время был просто хорошим полузащитником.На свой пик он вышел где то в 2009 году ближе к 30 годам.
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+2
Pkoks poks
а где Луиш Фигу
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+1
⬆️
Надо же,  Уэйн Руни выше всех англичан.   Наверное за счёт голов в ворота Динамо (Киев)  за МЮ,)
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+1
Джей Гетсбі
Шева має бути 10-м. А ще Анрі вище за Р9? Це дійсно смішно
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+1
Віктор Коробка
Якось трохи дивно рейтинг 2000-х публікувати у 2023-му. 2010-х - ще куди б не йшло. Чи вони рейтинги усіх десятирічч зробили, а 2000-х сюди попало, бо там Шева?
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0
Burevestnik
не треба приймати вказаний рейтинг за аксіому.
з таким же успіхом подібний рейтинг міг скласти і сайт спорт.юа  
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0
D.Lanskoy
полнейший булшит. Первое и второе места без вариантов Месси и Криштиану Роналду, третье место Зидан, остальные места в первой десятке должны быть за обладателями Золотого мяча: Рональдиньо, Кака, Роналдо, Шевченко, Недвед (которого я здесь вообще не вижу), Модрич (его тоже нет). При любом сравнении Недведа и Модрича с любым англичанином в этом списке Недвед и Модрич лучше, и это я говорю как большой фанат английского футбола. Ладно, пробросили Каннаваро, но даже Мальдини, наверное лучшего в истории защитника, нет в списке, а он достойнее практически всех во второй десятке. Вратарей нет, хотя Буффона, Касильяса или Нойера можно было отметить, но это общая беда - никто не понимает значения игроков обороны, игроки атаки всегда получают призы. Иньеста однозначно выше Хави должен стоять, Хави блистал только пару сезонов, а Иньеста гораздо дольше. Анри, Златан, Это-о, Рауль достойны топ-20, а вот Фернандо Торресу там делать совершенно нечего. Остальные - ну ок, дело вкуса. Из нынешних однозначно Мбаппе и де Брюйне сильнее большинства из второй десятки, но это такое, они еще действующие игроки.
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