Динамо Загреб вышло в четвертьфинал Кубка Хорватии

Загребское «Динамо» разгромило также столичный «Поникве» из Третьей лиги в гостевом матче 1/8 финала Кубка Хорватии.

«Динамо» смогло открыть счет в конце первого тайма, а сразу после перерыва забило еще два гола. Хозяева смогли отыграть один гол в середине второго тайма, но за две минуты до конца основного времени 18-летний полузащитник Лука Врбанчич забил свой первый гол на профессиональном уровне и установил окончательный счет матча.

Украинский защитник «Динамо» Богдан Михайличенко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 79-й минуте вместо Антонио Марина, который забил третий гол в матче.

Кубок Хорватии, 1/8 финала

27 сентября

Поникве (Загреб) – Динамо (Загреб) – 1:4 (0:1)

Голы: Ядек, 66 – Куленович, 38, Канеко, 48, Марин, 58, Врбанчич, 88.

В четвертьфинале «Динамо» сыграет против еще одной команды из Третьей лиги, «Ориолика» из Оноваца. Матч пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени.