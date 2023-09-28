Динамо Загреб вышло в четвертьфинал Кубка Хорватии
Богдан Михайличенко вышел на замену в конце матча против «Поникве»
Загребское «Динамо» разгромило также столичный «Поникве» из Третьей лиги в гостевом матче 1/8 финала Кубка Хорватии.
«Динамо» смогло открыть счет в конце первого тайма, а сразу после перерыва забило еще два гола. Хозяева смогли отыграть один гол в середине второго тайма, но за две минуты до конца основного времени 18-летний полузащитник Лука Врбанчич забил свой первый гол на профессиональном уровне и установил окончательный счет матча.
Украинский защитник «Динамо» Богдан Михайличенко начал матч на скамейке запасных и вышел на замену на 79-й минуте вместо Антонио Марина, который забил третий гол в матче.
Кубок Хорватии, 1/8 финала
27 сентября
Поникве (Загреб) – Динамо (Загреб) – 1:4 (0:1)
Голы: Ядек, 66 – Куленович, 38, Канеко, 48, Марин, 58, Врбанчич, 88.
В четвертьфинале «Динамо» сыграет против еще одной команды из Третьей лиги, «Ориолика» из Оноваца. Матч пройдет в среду, 1 ноября, и начнется в 15:00 по киевскому времени.
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