Кубок Либертадорес. Флуминенсе и Интернасьонал сыграли вничью в Рио
Алан Патрик забил, Херман Кано сделал очередной дубль
Бразильские «Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли в результативную ничью в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес 2023.
Бывший полузащитник украинского «Шахтера» Алан Патрик забил в середине второго тайма и вывел «Интернасьонал» вперед, однако выиграть гостям не удалось. Менее, чем через 15 минут 35-летний аргентинский форвард «Флуминенсе» Херман Кано сделал дубль и установил окончательный счет в матче - 2:2.
Интересно, что у Кано в нынешнем розыграше Кубка Либертадорес уже 13 забитых голов в 11 матчах и второй матч подряд аргентинский форвард-ветеран делает дубль.
Кубок Либертадорес, полуфинал, первый матч
28 сентября
Флуминенсе (Бразилия) – Интернасьонал (Бразилия) – 2:2 (1:1)
Голы: Кано, 10, Кано, 78 – Мальо, 45+5, Алан Патрик, 64
Ответный матч пройдет в четверг, 5 октября, в бразильском Порту Алегри и начнется в 3:30 по киевскому времени.
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