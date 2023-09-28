Кубок Либертадорес. Флуминенсе и Интернасьонал сыграли вничью в Рио

Бразильские «Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли в результативную ничью в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес 2023.

Бывший полузащитник украинского «Шахтера» Алан Патрик забил в середине второго тайма и вывел «Интернасьонал» вперед, однако выиграть гостям не удалось. Менее, чем через 15 минут 35-летний аргентинский форвард «Флуминенсе» Херман Кано сделал дубль и установил окончательный счет в матче - 2:2.

Интересно, что у Кано в нынешнем розыграше Кубка Либертадорес уже 13 забитых голов в 11 матчах и второй матч подряд аргентинский форвард-ветеран делает дубль.

Кубок Либертадорес, полуфинал, первый матч

28 сентября

Флуминенсе (Бразилия) – Интернасьонал (Бразилия) – 2:2 (1:1)

Голы: Кано, 10, Кано, 78 – Мальо, 45+5, Алан Патрик, 64

Ответный матч пройдет в четверг, 5 октября, в бразильском Порту Алегри и начнется в 3:30 по киевскому времени.