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27.09.2023 17:00 – FT 1 : 0
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27 сентября 2023, 22:02 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:36
921
7

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»

Главный тренер «Динамо» – о поражении от «Оболони»

27 сентября 2023, 22:02 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:36
921
7
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями после поражения от столичной «Оболони» в 1/8 финала Кубка Украины.

— Почему сегодня не попал в заявку на матч Ванат?

— Он травмирован.

— Замена Бражко была связана с его ошибкой?

— Он играл сегодня очень плохо, часто ошибался. Не оборонялся, допускал большую нехватку в передачах. Но проблема не в каком-то одном игроке и даже не в команде – проблема в менталитете. Мы очень плохо настроились на этот матч. Он был очень важен для нас, особенным. Мы хотели победить в нем, но у нас была очень плохая концентрация. Мы плохо начали игру, пропустили много контратак соперника, в наших действиях была высокая нехватка. Не настроились на этот матч организационно. И потому нам было очень сложно. Допустили сегодня нереальное количество ошибок! Не думал, например, что у Бенито брак может быть таким высоким, каким он был у него сегодня.

Сегодня с нами на матч приехал молодой Пономаренко. Но я не включил его в заявку – я ошибся. А еще я ошибся в том, что нужно было дать шанс молодым игрокам – Малышу, Царенко. Повторюсь, я ошибся. С другой стороны, сегодня играли многие молодые футболисты, которые не смогли сыграть в футбол на необходимом уровне.

Ну, а еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он совершал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50-60 метрах от штрафной. Непонятно, чего он хотел добиться. Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол — арбитр этого им не давал.

Напомним, что «Оболонь» минимально обыграла «Динамо» со счётом 1:0.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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roman75zpr
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+4
turist86
Сидить циган при вікні,
Награва сумні пісні.
Награва сумні пісні, 
На одній лише струні.
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+3
avk2307
Прикольно , І наче визнає  але не включив в заяву або не випустив. Це старчеське чи як?
От Арсенал випустив 75% гравців запасу та молоді і вони з таким бажанням грають проти Брентфорда, що я не чекав. Та навіть як програють, то видно що стараються і молодь Артета передивляється. А Луческу як завжди....
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+2
Gorlitsa
  Знову винні знайшлися! Як про цигана і сонце...
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+2
zhyr
а як на матч добирались?))
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Лига конференций без динамо
Нудно было перенести матч на следующий год ,и назначить  судить матч  работников с базы динамовской  тогда бы прошли Оболонь 
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+1
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