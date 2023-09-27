Мирча ЛУЧЕСКУ: «Команды не могли играть быстро – арбитр этого им не давал»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями после поражения от столичной «Оболони» в 1/8 финала Кубка Украины.

— Почему сегодня не попал в заявку на матч Ванат?

— Он травмирован.

— Замена Бражко была связана с его ошибкой?

— Он играл сегодня очень плохо, часто ошибался. Не оборонялся, допускал большую нехватку в передачах. Но проблема не в каком-то одном игроке и даже не в команде – проблема в менталитете. Мы очень плохо настроились на этот матч. Он был очень важен для нас, особенным. Мы хотели победить в нем, но у нас была очень плохая концентрация. Мы плохо начали игру, пропустили много контратак соперника, в наших действиях была высокая нехватка. Не настроились на этот матч организационно. И потому нам было очень сложно. Допустили сегодня нереальное количество ошибок! Не думал, например, что у Бенито брак может быть таким высоким, каким он был у него сегодня.

Сегодня с нами на матч приехал молодой Пономаренко. Но я не включил его в заявку – я ошибся. А еще я ошибся в том, что нужно было дать шанс молодым игрокам – Малышу, Царенко. Повторюсь, я ошибся. С другой стороны, сегодня играли многие молодые футболисты, которые не смогли сыграть в футбол на необходимом уровне.

Ну, а еще я сегодня не понял арбитра. Каждые две минуты он совершал большие паузы. Даже в ситуациях, когда события происходили в 50-60 метрах от штрафной. Непонятно, чего он хотел добиться. Он провоцировал игру. Из-за его такого подхода команды не могли играть быстро, не могли показывать свой футбол — арбитр этого им не давал.

Напомним, что «Оболонь» минимально обыграла «Динамо» со счётом 1:0.