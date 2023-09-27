Кубок английской лиги
Англия27 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:07
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Забарный заявлен в стартовом составе Борнмута на матч против Сток Сити
Матч Кубка английской лиги начнется 27 сентября в 21:45 по киевскому времени
27 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:07
92
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27 сентября пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Сток Сити».
Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в стартовом составе хозяев поля.
Стартовые составы команд на матч между Борнмутом и Сток Сити
Here's our team for tonight's Carabao Cup game 👇 pic.twitter.com/91wQPQhyXM— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) September 27, 2023
In the yellow corner this evening 💛 pic.twitter.com/T0zoj8jnkk— Stoke City FC (@stokecity) September 27, 2023
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