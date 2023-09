Забарный заявлен в стартовом составе Борнмута на матч против Сток Сити

27 сентября пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Сток Сити».

Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в стартовом составе хозяев поля.

Стартовые составы команд на матч между Борнмутом и Сток Сити

Here's our team for tonight's Carabao Cup game 👇 pic.twitter.com/91wQPQhyXM

In the yellow corner this evening 💛 pic.twitter.com/T0zoj8jnkk