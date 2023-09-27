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Кубок английской лиги
Борнмут
27.09.2023 21:45 – 34 0 : 0
Сток Сити
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Англия
27 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:07
92
0

Забарный заявлен в стартовом составе Борнмута на матч против Сток Сити

Матч Кубка английской лиги начнется 27 сентября в 21:45 по киевскому времени

27 сентября 2023, 21:15 | Обновлено 27 сентября 2023, 22:07
92
0
Забарный заявлен в стартовом составе Борнмута на матч против Сток Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 сентября пройдет матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором сыграют «Борнмут» и «Сток Сити».

Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в стартовом составе хозяев поля.

Стартовые составы команд на матч между Борнмутом и Сток Сити

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стартовые составы Кубок английской лиги по футболу Борнмут Сток Сити Илья Забарный
Источник Sport.ua
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