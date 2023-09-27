Чехия не приняла решения по поводу допуска УЕФА для российских сборных U-17

Федерация футбола Чехии прокомментировала решение УЕФА допустить к международным соревнованиям российские сборные U-17.

«Федерация приняла во внимание решение УЕФА разрешить участие в соревнованиях российских сборных U-17 на нейтральной территории, без флага, гимна, национальных цветов. Разрешение относится исключительно к этой возрастной категории.

Будущая техническая или игровая модель участия россиян будет рассмотрена УЕФА, конкретики сейчас нет. Соответственно, Федерация футбола Чехии займет иную позицию, естественно, исполняя решения правительства и Национального спортивного агентства относительно белорусских и российских спортсменов», – сообщается в пресс-релизе федерации.

Напомним, что несколько стран, в том числе Украина, выступили против этого решения.