Пробили по 10 раз. Аль-Аттихад в дикой серии пенальти выиграл матч Кубка
Карим Бензема не играл из-за мышечной травмы, он вне игры на неделю
26 сентября состоялись 4 матча 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии.
Аль-Аттихад в дикой серии пенальти выиграл матч Кубка у команды Аль-Холуд (1:1, пен. 7:6).
Обе стороны пробили по 10 пенальти, чтобы определить победителя противостояния.
Свои попытки реализовали известные легионеры Ромариньо, Фабиньо, Нголо Канте, Луис Фелипе.
Карим Бензема не играл в матче из-за мышечной травмы, которая оставила его вне игры примерно на неделю.
Кубок Саудовской Аравии
1/16 финала, 25 сентября
Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 1:1 (пен. 6:7)
Голы: Васкес, 40 – Диас, 18 (автогол)
Аль-Айн – Аль-Ахли – 2:3
Голы: Додо, 82, 90+7 – Аль-Бурайкан, 23, 29, Альнабит, 39
Аль-Рияд – Аль-Фейха – 1:2
Голы: Ндонг, 16 – Абдулманам, 19, 45+3
Аль-Фейсали – Аль-Таи – 2:0
Голы: Гарита, 54, Микельс, 87
ВИДЕО. Серия пенальти в матче Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 1:1 (пен. 6:7)
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