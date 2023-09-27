Пробили по 10 раз. Аль-Аттихад в дикой серии пенальти выиграл матч Кубка

26 сентября состоялись 4 матча 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии.

Аль-Аттихад в дикой серии пенальти выиграл матч Кубка у команды Аль-Холуд (1:1, пен. 7:6).

Обе стороны пробили по 10 пенальти, чтобы определить победителя противостояния.

Свои попытки реализовали известные легионеры Ромариньо, Фабиньо, Нголо Канте, Луис Фелипе.

Карим Бензема не играл в матче из-за мышечной травмы, которая оставила его вне игры примерно на неделю.

Кубок Саудовской Аравии

1/16 финала, 25 сентября

Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 1:1 (пен. 6:7)

Голы: Васкес, 40 – Диас, 18 (автогол)

Аль-Айн – Аль-Ахли – 2:3

Голы: Додо, 82, 90+7 – Аль-Бурайкан, 23, 29, Альнабит, 39

Аль-Рияд – Аль-Фейха – 1:2

Голы: Ндонг, 16 – Абдулманам, 19, 45+3

Аль-Фейсали – Аль-Таи – 2:0

Голы: Гарита, 54, Микельс, 87

ВИДЕО. Серия пенальти в матче Аль-Холуд – Аль-Иттихад – 1:1 (пен. 6:7)