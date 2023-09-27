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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.09.2023 20:00 - : -
Жирона
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Испания
27 сентября 2023, 00:04 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:36
265
0

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 27 сентября в 20:00 по Киеву

27 сентября 2023, 00:04 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:36
265
0
Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Вильярреал» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Керамика» в городе Вильярреаль.

Время начала встречи – 20:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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