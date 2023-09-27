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Испания27 сентября 2023, 00:04 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:36
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Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 7-го тура Ла Лиги 27 сентября в 20:00 по Киеву
27 сентября 2023, 00:04 | Обновлено 27 сентября 2023, 00:36
265
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27 сентября состоится матч 7-го тура Ла Лиги между клубами «Вильярреал» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Керамика» в городе Вильярреаль.
Время начала встречи – 20:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Вильярреал – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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