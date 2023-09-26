Кубок английской лиги
Англия26 сентября 2023, 23:40 |
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Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Кубка английской лиги 27 сентября в 21:45 по Киеву
26 сентября 2023, 23:40 |
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27 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между клубами «Брентфорд» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Время начала встречи – 21:45 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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