Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок английской лиги
Челси
27.09.2023 21:45 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 сентября 2023, 23:40 |
11
0

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка английской лиги 27 сентября в 21:45 по Киеву

26 сентября 2023, 23:40 |
11
0
Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между клубами «Брентфорд» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Челси – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ставки: футболисты борются с зависимостью, боссы играют по другим правилам
«Я верю в лимоны». Тренер Челси удивил своей привычкой
Челси - Брайтон Челси Брайтон Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПОНОМАРЕВ: «Тренеры и игроки поддержали Сапугу. Это несчастный случай»
Футбол | 26 сентября 2023, 22:31 0
ПОНОМАРЕВ: «Тренеры и игроки поддержали Сапугу. Это несчастный случай»
ПОНОМАРЕВ: «Тренеры и игроки поддержали Сапугу. Это несчастный случай»

Главный тренер «Руха» прокомментировал поражение от «Александрии» в Кубке

«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
Футбол | 26 сентября 2023, 16:22 42
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского
«Это моя позиция». Цыганык рассказал, почему поддержал Коломойского

Журналист снова выступил с речью

Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Футбол | 26.09.2023, 09:10
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Футбол | 26.09.2023, 11:45
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Месси рассказал о болезненном решении, которое он принял при переезде
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Бокс | 26.09.2023, 07:20
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Фьюри назвал единственную цель, которую ему осталось достичь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
25.09.2023, 14:12 24
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 44
Война
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
26.09.2023, 06:13
Другие виды
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
25.09.2023, 14:17 4
Футбол
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем