27 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между клубами «Брентфорд» и «Арсенал».

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Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция