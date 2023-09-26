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Кубок английской лиги
Брентфорд
27.09.2023 21:45 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:35
41
0

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Кубка английской лиги 27 сентября в 21:45 по Киеву

26 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 26 сентября 2023, 23:35
41
0
Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

27 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги между клубами «Брентфорд» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Брентфорд Комьюнити» в Лондоне.

Время начала встречи – 21:45 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Брентфорд – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Брентфорд - Арсенал Брентфорд Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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