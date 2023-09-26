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  4. Александр СЕВИДОВ: «Еще одна-две игры и Шахтер распрощается с Ван Леувеном»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 21:45 |
940
3

Александр СЕВИДОВ: «Еще одна-две игры и Шахтер распрощается с Ван Леувеном»

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» – о главном тренере «Шахтера»

26 сентября 2023, 21:45 |
940
3
Александр СЕВИДОВ: «Еще одна-две игры и Шахтер распрощается с Ван Леувеном»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов считает, что донецкий «Шахтер» скоро прекратит сотрудничество с главным тренером Патриком ван Леувеном.

«По моему мнению, играют они ужасно. Я не удивлюсь, если Шахтер возобновил поиск тренера. По моей информации, там и внутри не все очень хорошо, поэтому еще одна-две игры и с Патриком распрощаются», – сказал Севидов.

Напомним, что в восьмом туре Украинской Пермьер-лиги «Шахтер» в гостях не смог обыграть львовский «Рух».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Патрик ван Леувен Александр Севидов
Источник YouTube
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Комментарии 3
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Влад Тараненко
Ну, хоч я фанат Шахтаря, але тут Сашка-букмекер правий, такого безпорадного Шахтаря ніколи в житті не було, їх навіть в УПЛ абсолютно всі возять. Та і сам Леувен виглядає безпорадним. Який вигляд, така і гра команди. По лицю читається, навіть якщо його не звільнять, сам піде, він сам чудово розуміє, що ніфіга не тягне по рівню 
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+3
BATI-GOOOOOL
Всё по плану это Динамо через Зарю вам в отместку за Луческу заслали)).Хотя это шутка, считаю Луческу много сделал для Динамо хорошего,просто пришло его время уходить к внукам и вообще завязывать с футболом а то уйдет как великий Васильевич.
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0
Alexander Киев
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