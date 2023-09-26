Александр СЕВИДОВ: «Еще одна-две игры и Шахтер распрощается с Ван Леувеном»

Бывший главный тренер харьковского «Металлиста» Александр Севидов считает, что донецкий «Шахтер» скоро прекратит сотрудничество с главным тренером Патриком ван Леувеном.

«По моему мнению, играют они ужасно. Я не удивлюсь, если Шахтер возобновил поиск тренера. По моей информации, там и внутри не все очень хорошо, поэтому еще одна-две игры и с Патриком распрощаются», – сказал Севидов.

Напомним, что в восьмом туре Украинской Пермьер-лиги «Шахтер» в гостях не смог обыграть львовский «Рух».