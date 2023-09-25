Евролига по пляжному футболу 2023. Кто выиграл финал? Итоги турнира
В финальном матче мужской Евролиги Италия нанесла поражение Испании – 5:4
В итальянском городе Альгеро завершился турнир Евролиги 2023 по пляжному футболу.
В финальном матче мужской Евролиги Италия нанесла поражение Испании со счетом 5:4.
Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступала в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.
В женском финале Испания нанесла поражение Португалии (3:2), а сборная Украины заняла 6-е место среди 9 команд.
Евролига 2023 по пляжному футболу
19–24 сентября, Альгеро (Италия)
Мужчины, групповой раунд
Мужчины, плей-офф
Женщины, за 1–4 места
Женщины, за 5–8 места
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