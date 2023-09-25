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Пляжный футбол
25 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:40
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Евролига по пляжному футболу 2023. Кто выиграл финал? Итоги турнира

В финальном матче мужской Евролиги Италия нанесла поражение Испании – 5:4

25 сентября 2023, 22:29 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:40
240
0
Евролига по пляжному футболу 2023. Кто выиграл финал? Итоги турнира
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В итальянском городе Альгеро завершился турнир Евролиги 2023 по пляжному футболу.

В финальном матче мужской Евролиги Италия нанесла поражение Испании со счетом 5:4.

Мужская сборная Украины по пляжному футболу не выступала в Евролиге 2023, бойкотируя команду беларуси с ее национальными символами.

В женском финале Испания нанесла поражение Португалии (3:2), а сборная Украины заняла 6-е место среди 9 команд.

Евролига 2023 по пляжному футболу

19–24 сентября, Альгеро (Италия)

Мужчины, групповой раунд

Мужчины, плей-офф

Женщины, за 1–4 места

Женщины, за 5–8 места

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Источник Sport.ua
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